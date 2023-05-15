Два водителя попали в больницу после аварии на брянской трассе

Два водителя госпитализированы с травмами после аварии на трассе в Почепском районе. О происшествии сообщили в региональной Госавтоинспекции.

На 13 км автодороги «Брянск-Новозыбков-Погар» в Почепском районе произошло ДТП. 30-летний водитель за рулём Hyundai Accent при обгоне зацепил обочину. Иномарка столкнулась с попутным автомобилем Ford Focus.

32-летний водитель Ford попал в больницу с черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга, ушибом грудной клетки и плечевых суставов. Автомобилист из Hyundai также получил черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, множественные ушибы, ссадины головы, туловища, рук и ног. Мужчину госпитализировали.