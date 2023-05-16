Два водителя пострадали в ДТП в Брянске
Два водителя получили травмы в аварии в Брянске, сообщил в городском отделе ГИБДД.
На улице Бежицкой в городе Брянске произошло ДТП. 36-летний водитель на Geely Coolray при повороте налево не пропустил BMW X5 под управлением 35-летнего автомобилиста.
Оба водителя получили ушибы и ссадины. Их отпустили домой с назначением лечения после осмотра медиками.
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