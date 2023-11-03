Движение транспорта ограничат в Советском районе Брянска

В ноябре, одном из самых хмурых месяцев года, видеосервис Wink.ru (совместное предприятие «Ростелекома» и НМГ) как всегда позаботится о хорошем настроении подписчиков. В планы на долгие почти зимние вечера и уикенды надо обязательно включить новые сериалы о пацанах разных поколений, узнать историю «Гардемаринов» 30 лет спустя, познакомиться с отважными силовиками из средневековья и наших дней, отправиться в космос с корейскими кинематографистами и познать всю сложность бытия с новой картиной якутских режиссеров. Только в линейке Wink Originals в ноябре выйдут четыре очень разных проекта, каждый из которых интересен по-своему.