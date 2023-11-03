Движение транспорта ограничат в Советском районе Брянска из-за открытия нового здания УМВД. Об этом сообщили в городской администрации.
7 ноября в в Советском районе Брянска торжественно откроют новое здание регионального УМВД. Из-за этого рядом ограничат движение и парковку машин.
Так с 19 часов 6 ноября и до окончания мероприятий 7 ноября парковать автомобили нельзя:
— на территории у дома №43 по улице Крахмалева,
— на парковке напротив здания №102 по улице Советской,
— по улице Советской от улицы Крахмалева до улицы Горбатова,
— по улице Горбатова, от улицы Советской до улицы Войстроченко.
В с 9 часов утра 7 ноября перекроют движение:
— по улице Советской от улицы Крахмалева до улицы Горбатова,
— по улице Горбатова от улицы Советской до улицы Войстроченко.
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