Гендиректора брянской фирмы оштрафовали за поддельные документы

Гендиректора фирмы брянский суд оштрафовал за использование поддельного документа на перевозку опасных грузов. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Суд Фокинского района Брянска рассмотрел уголовное дело об использовании фальшивого документа. В преступлении обвиняют 42-летнего генерального директора брянской организации, занимающейся перевозкой нефтепродуктов. Руководитель не хотел соблюдать процедуру получения свидетельства о допуске транспортного средства к перевозке опасных грузов и купил поддельные документы. Их он передал водителю большегруза. С мая по декабрь 2021 года грузовик и полуприцеп-цистерна использовались для перевозки опасных грузов без разрешительных документов,. Правонарушение пресекли инспекторы ГИБДД.

Суд назначил виновному 40 тысяч рублей штрафа. Приговор не вступил в законную силу.