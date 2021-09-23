ГИБДД требует перевести светофоры на Объездной в Брянске в круглосуточный режим

Это позволит снизить число ДТП.
ГИБДД Брянска прогнозировала причины смертельного ДТП на улице Объездной в Советском районе Брянска, в результате которого погиб 22-летний водитель «Богдана», и предложил управляющей компании перевести светофоры в круглосуточный режим работы.
«При изучении существующей организации дорожного движения в рассматриваемом месте было установлено, что на улице Объездной, на участке от улицы Городищенской до кольцевого пересечения с улицей Советской, расположено три светофорных объекта. Только один из них (на въезде к центральному входу ТРЦ «АэроПарк») работает в круглосуточном режиме, остальные два светофорных объекта в ночное время работают в режиме желтого мигания. Как следствие, регулируемые перекрестки становится нерегулируемыми, что в условиях многополосной дороги и интенсивного автомобильного движения провоцирует некоторых водителей к увеличению скорости движения», – сообщает городской ОГИБДД.
Также на участке установят камеры фотовидеофиксации для контроля за соблюдением Правил дорожного движения.
22.09.2021 15:31
Спасатели приняли участие в ликвидации последствий ДТП в Смоленске
Около девяти часов утра 22 сентября произошло ДТП на перекрёстке улиц Гагарина и Николаева в Смоленске. О случившемся сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Брянской области. Столкнулись два автомобиля “ВАЗ 2112” и “Газель”. На место вызова выехала автоцистерна ПСЧ 5 и четыре человека личного состава. Имеются пострадавшие.
22.09.2021 14:18
Роуминга.net
Те смоляне, кто по личным или рабочим делам пересекает границу с Белоруссией, отмечают одно существенное неудобство, которое сопровождает их во время таких поездок, – дорогая сотовая связь. От платы за роуминг абонентов из России, путешествующих по братской Республике, никто не освобождает. Страдают от дорогой телефонной связи и смоляне – жители населённых пунктов, которые живут в
22.09.2021 14:16
Как пройти к поликлинике?
В Смоленске продолжается подготовка к строительству поликлиники в микрорайоне Королёвка. Ход реализации проекта губернатор Алексей Островский обсудил на прошлой неделе со своим заместителем Полиной Хомайко, курирующей сферу здравоохранения. Решение вопроса с организацией медицинского обслуживания жителей микрорайона назрело уже давно. «Эта проблематика находится в фокусе моего особого внимания, поскольку сейчас здесь проживает около 60 тысяч человек.
22.09.2021 14:13
По праву памяти
В областном центре обсудили ход реализации на Смоленщине федеральной целевой программы по увековечению памяти погибших при защите Отечества, которая направлена на восстановление воинских захоронений. Рабочее совещание, посвящённое этому вопросу, прошло в режиме видеоконференцсвязи с участием губернатора Алексея Островского. «Поддержание братских могил, мемориалов и обелисков в надлежащем состоянии – наш долг и священная обязанность, – подчеркнул
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Да будет газ!
В июне Президент Владимир Путин подписал закон о социальной газификации. А фракция «Единой России» в Госдуме подготовила соответствующий законопроект. Как он реализуется в Смоленской области? Около 25 тыс. домовладений, 700 населённых пунктов – планы догазификации в регионе действительно глобальные. Уже месяц АО «Газпром газораспределение Смоленск» принимает заявки в своих Центрах обслуживания, которые открыты в каждом
21.09.2021 11:18
Более 125 нарушений ПДД при проезде через железнодорожные переезды МЖД выявлено в ходе акции «Внимание, переезд!»
Во время проведения акции «Внимание, переезд!» железнодорожниками проведено 87 совместных рейдов с ГИБДД по предупреждению дорожно-транспортных происшествий на железнодорожных переездах Московской железной дороги, в ходе которых выявлено более 125 нарушений правил дорожного движения при проезде через пути. Железнодорожники обеспокоены ростом дорожно-транспортных происшествий при пересечении железнодорожных переездов в границах Московской железной дороги из-за нарушений водителями правил