ГИБДД требует перевести светофоры на Объездной в Брянске в круглосуточный режим

Это позволит снизить число ДТП.

ГИБДД Брянска прогнозировала причины смертельного ДТП на улице Объездной в Советском районе Брянска, в результате которого погиб 22-летний водитель «Богдана», и предложил управляющей компании перевести светофоры в круглосуточный режим работы.

«При изучении существующей организации дорожного движения в рассматриваемом месте было установлено, что на улице Объездной, на участке от улицы Городищенской до кольцевого пересечения с улицей Советской, расположено три светофорных объекта. Только один из них (на въезде к центральному входу ТРЦ «АэроПарк») работает в круглосуточном режиме, остальные два светофорных объекта в ночное время работают в режиме желтого мигания. Как следствие, регулируемые перекрестки становится нерегулируемыми, что в условиях многополосной дороги и интенсивного автомобильного движения провоцирует некоторых водителей к увеличению скорости движения», – сообщает городской ОГИБДД.

Также на участке установят камеры фотовидеофиксации для контроля за соблюдением Правил дорожного движения.