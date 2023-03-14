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Литой асфальт планируют использовать при зимнем ремонте брянских дорог

2023, 14 марта 16:07 На дорогах
Литой асфальт планируют использовать при зимнем ремонте брянских дорог
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Литой асфальт планируют использовать при ремонте дорог Брянска зимой.  Об этом сообщил первый заместитель главы Брянской городской администрации Станислав Кошарный.  

«Литой асфальт представляет массу, которая не имеет пористости. Её привозят, заливают в подготовленное место,  охладили. Эти участки держатся дольше, чем соседние с обычным асфальтом», – уточнил Станислав Кошарный.

По словам первого зама, такая технология применяется при ремонте дорог в Москве и Подмосковье, а также ы Калужской области.

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