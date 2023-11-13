Микроавтобус сбил двух подростков на брянской трассе

Два мальчика получили травмы, попав под микроавтобус на трассе на подъезде к Сельцо. О происшествии сообщили в региональной Госавтоинспекции.

На 2 км автодороги «Подъезд к г. Сельцо» произошло ДТП. 24-летний водитель за рулём микроавтобуса Volkswagen Transporter, сбил двух детей. Подростки шли по краю проезжей части.

15-летнего пешехода с ушибом руки и растяжением мышц бедер отпустили после осмотра домой с назначением лечения. А 14-летний мальчик попал в больницу с ушибом головного мозга и кровоизлиянием в мозг.

Полиция устанавливает обстоятельства аварии.