На автовокзале в Унече установили электронное табло

На нём отображаются изменения в движении автобусов.

В здании автовокзала города Унечи установили новое электронное табло. Там отображается расписание движения пригородных автобусов. Еще одно табло висит на улице, где пассажиры садятся в транспорт. При изменении графика на нём отображается актуальное расписание.

По словам начальника автоколонны № 2 Новозыбковское АТП Константина Осадчего, замена старого деревянного щита с расписанием на новое электронное табло – это очередной шаг к преображению автовокзала в Унече.