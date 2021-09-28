На брянских дорогах поймали 50 пьяных водителей и 122 пьяных пешехода

В Госавтоинспекции подвели итоги двух профилактических операций.

В ГИБДД Брянской области подвели итоги двух трехдневных оперативных профилактических мероприятий: «Пешеход» и «Нетрезвый водитель».

В ходе операции «Пешеход», которая прошла с 21 по 23 сентября, полицейские выявили более 500 нарушений. С проезжей части удалили 122 пеших участников дорожного движения, находившихся в состоянии опьянения.

С 24 по 26 сентября в регионе прошло мероприятие «Нетрезвый водитель». Сотрудники ГИБДД выявили более 50 фактов управления транспортом водителями с признаками опьянения. В отношении пятерых решается вопрос о возбуждении уголовного дела за повторную нетрезвую езду.