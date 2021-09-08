На брянской трассе А-240 снизят скорость до 70 километров в час

Новый скоростной режим введут с 1 октября.

На трассе А-240 в Брянской области уменьшат максимально разрешенную скорость. Как сообщает ФКУ «Упрдор Москва – Бобруйск», новый скоростной режим планируют ввести с 1 октября.

Нововведения коснутся 12 участков трассы А-240 Брянск – Новозыбков – граница с Республикой Белоруссия. Предельно допустимую скорость на них уменьшат до 70 километров в час.

Ограничение максимально разрешенной скорости на 30 и 81 километров направлено на обеспечение безопасности дорожного движения, ликвидацию мест концентрации ДТП и снижение числа погибших.

За 2020 год и восемь месяцев 2021 года здесь произошло шесть аварий, в результате которых пострадали восемь человек. Основной причиной ДТП стало несоблюдение скоростного режима.

Так же максимально разрешенную скорость уменьшат в местах пересечений и примыканий второстепенных дорог в районе нерегулируемых пешеходных переходов и остановок – на 13-м, 34-м, 40-м, 41-м, 44-м, 50-м, 51-м, 53-м, 61-м и 62-м километрах федеральной трассы.

Водителей просят соблюдать скоростной режим, дистанцию и требования дорожных знаков.