На дорогах Брянска ограничат скорость до 40 километров в час

На некоторых дорогах областного центра перед переходами ограничат скорость до 40 километров в час. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

В горадминистрации прошло заседание комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения. Участники обсудили организацию дорожного движения.

Так, на городских магистралях с двумя и более полосами в каждом направлении планируют ограничить скорость до 40 км/час и поставить соответствующие знаки. Речь идёт об участках перед пешеходными переходами.

Также светофоры на этих дорогах теперь работают круглосуточно. С 19 часов пешеходы ждут разрешающий сигнал меньше.

Кроме того, на улицах Горького и Карла Маркса установили знаки, запрещающие остановку. Это нужно для беспрепятственной зимней уборки и ликвидации зауженности проезжей части.