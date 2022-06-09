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На дороге «Северо-западный обход Брянска» укладывают верхний слой асфальта

2022, 09 июня 14:39 На дорогах
На дороге «Северо-западный обход Брянска» укладывают верхний слой асфальта
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Для предотвращения образования трещин дорожники укладывают армирующий слой из базальтовой геосетки.

На дороге «Северо-западный обход Брянска» полностью уложили выравнивающий слой асфальтобетона. Сейчас дорожники укладывают верхний слой асфальтобетона.

Чтобы избежать появления трещин на покрытии, перед выравнивающим слоем укладывают армирующий слой из базальтовой геосетки.

Дорогу ремонтируют по национальному проекту «Безопасные качественные дороги».

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