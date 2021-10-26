На переезде по улице Снежетьский Вал в Брянске ограничат движение

Ограничения будут действовать на время ночного ремонта.

В ночь с 28 на 29 октября ограничат движение транспорта через переезд 126 км на пересечении с улицей Снежетьский Вал в Брянске.

Ремонт пути железнодорожники проведут в ночное время с 21.00 28 октября до 5.00 29 октября, когда городской трафик достигает минимального значения. На время ремонта пересечь переезд можно будет по одной полоса.

Московская железная дорога просит водителей с пониманием отнестись к проводимым работам и планировать поездку заранее.