На переезде по улице Снежетьский Вал в Брянске ограничат движение
Ограничения будут действовать на время ночного ремонта.
В ночь с 28 на 29 октября ограничат движение транспорта через переезд 126 км на пересечении с улицей Снежетьский Вал в Брянске.
Ремонт пути железнодорожники проведут в ночное время с 21.00 28 октября до 5.00 29 октября, когда городской трафик достигает минимального значения. На время ремонта пересечь переезд можно будет по одной полоса.
Московская железная дорога просит водителей с пониманием отнестись к проводимым работам и планировать поездку заранее.
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