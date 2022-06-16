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На пересечении Московского проспекта с Транспортной в Брянске запретят стоянку

2022, 16 июня 16:45 На дорогах
На пересечении Московского проспекта с Транспортной в Брянске запретят стоянку
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Ограничения введут для повышения безопасности дорожного движения.

На пересечении Московского проспекта с улицей Транспортной в Фокинском районе Брянска запретят стоянку транспорта.

На участке установят соответствующие дорожные знаки, сообщает городская администрация. Ограничения вводят для повышения безопасности дорожного движения. Машины нарушителей будут увозить на эвакуаторе.

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