На подъезде к Брянску установят световой коридор

Световые проекторы будут способствовать повышению безопасности на дороге.

На 109-м километре трассы М-3 Украина, на подъезде к Брянске, установят светофор. На 112-м километре оборудуют световое проецирование на пешеходный переход.

Как сообщает ФКУ Упрдор Москва – Бобруйск, светодиодные проекторы транслируют изображение разметки на проезжую часть. Таким образом создается световой коридор, дублирующий зебру. Он заметен для водителей с расстояния 100-150 метров при любой погоде.

Проекционный пешеходный переход также появится на двух участках трассы Р-120 Орел – Брянск – Смоленск – граница с Республикой Белоруссия: на 80-м километре в Карачеве и 205-м километре в Дубровском районе.

На 129-м и 132-м километрах этой же трассы в Брянском районе установят светофоры. Еще один светофор появится на 164-м километре дороги А-240 Брянск – Новозыбков – граница с Белоруссией в Клинцовском районе.