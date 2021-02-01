На проспекте Станке Димитрова в Брянске отремонтируют дорожное покрытие в 2021

Проспект Станке Димитрова в Брянске — одна из 28-ми дорог, которые отремонтируют в 2021 году. Значимая городская магистраль будет комплексно благоустроена на участке от улицы Карачижской до улицы Пересвета. Протяженность ремонтируемого участка составит более 2,5 км, сообщает городская адмнистрация.

Здесь отфрезеруют старое и уложат новое покрытие, смонтируют новое светодиодное освещение. Все нерегулируемые пешеходные переходы оснастят светофорами с кнопками вызова. Одним из важных этапов станет ремонт плиточных тротуаров — их нынешнее состояние вызывает справедливые нарекания горожан.

Участок проспекта Станке Димитрова от улицы Пересвета до улицы Красноармейской будет отремонтирован в рамках текущего содержания улично-дорожной сети. Напомним, он был расширен до четырех полноценных полос в 2015 году.

Напомним, на улице Медведева в Брянске решат проблему водоотвода в 2021 году.