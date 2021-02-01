На улице Медведева в Брянске решат проблему водоотвода в 2021 году

Улица Медведева в Бежицком районе Брянска — одна из 28-ми дорог, которую отремонтируют в 2021 году. Протяженность ремонтируемого участка составит около 2 км. Работы также затронут проезд возле дома №56, где из-за особенностей рельефа постоянно скапливается вода и образуется глубокая лужа, сообщает городская администрация.

В рамках ремонта дороги здесь построят ливневую канализацию для обеспечения водоотвода, которая избавит жителей от «непроходимой» лужи.

В целом на улице уложат новый асфальт, там, где необходимо, расширят проезжую часть. Освещать обновленную дорогу будут около 120 новых светильников. Всего в Бежице в этом году отремонтируют 12 улиц.

Напомним, на улицах Брянска 50 специальных машин борются со снегопадом.