На трассе под Брянском установили шериф-балку

Инновационный прибор повысит безопасность пешеходов.

На аварийно-опасном участке в Выгоничском районе установили инновационный прибор. Как сообщает областная ГИБДД, шериф-балка, которая появилась на 30-м километре трассы Брянск – Новозыбков – граница с Республикой Белоруссия, позволит повысить безопасность пешеходов.

Прибор установлен рядом с нерегулируемым пешеходным переходом и остановкой общественного транспорта. Его задача – привлечь внимание водителей, заставить их скорректировать безопасный скоростной режим и в конечном итоге снизить риск возникновения аварийных ситуаций.

Шериф-балка – это специальное устройство, имитирующее проблесковые маячки патрульной машины ДПС. Прибор начинает работу автоматически с наступлением темного времени суток – его мигание заметно на большом расстоянии.

Такие инновационные устройства уже доказали свою эффективность на аварийно-опасных участках, где возможны серьезные ДТП с тяжелыми последствиями, а также там, где водители чаще всего превышают скорость.