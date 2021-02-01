На улице Димитрова в Брянске Chevrolet Lacetti сбил пенсионерку

29 января около 08:20 на улице Димитрова в Брянске произошла авария, сообщает УМВД России по Брянской области.

31-летний водитель автомобиля Chevrolet Lacetti, двигаясь по улице Р. Люксембург с правым поворотом на улицу Димитрова в сторону улицы Локомотивной, сбил 72-летнюю женщину-пешехода. Она шла по правому краю проезжей части дороги во встречном направлении по ходу движения автомобиля.

В результате ДТП женщина-пешеход получила ушибы правой голени, правого голеностопного сустава и правого плечевого сустава. В отношении пешехода также составлен административный материал.