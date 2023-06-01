На улице Калинина в Брянске построят ливнёвку и высадят клёны

На улице Калинина в Брянске в ходе капремонта построят ливнёвку и высадят клёны. Об этом рассказали в региональном дорожном управлении.

В Советском районе Брянска в этом году капитально отремонтируют улицу Калинина от дома № 209 до дома № 272. В порядок приведут двухкилометровый участок дороги, ведущей от памятника артиллеристам в частный сектор.

Подрядчик АО «Брянскавтодор» построит ливнёвку, сделает новое асфальтобетонное покрытие на проезжей части и отремонтирует тротуары. Также рабочие сделают наружное освещение, установят пешеходные ограждения, светофоры, дорожные знаки и два остановочных павильона. Вдоль дороги специалисты высадят остролистные клёны

Завершить работы планируют к 6 сентября 2023 года.