На улице Молодой Гвардии в Брянске делают разделительную полосу
Рабочие делают разделительную полосу на улице Молодой Гвардии в Брянске. Об этом сообщили в региональном дорожном управлении.
В Бежицком районе Брянска продолжается капитальный ремонт автодороги на улице Молодой Гвардии. Сейчас подрядная организация ООО «Даймонд» на участке от улицы Ульянова до улицы Комсомольской укладывает асфальтобетонное покрытие и делает разделительную полосу.
Напомним, ранее на улице Молодой Гвардии рабочие проложили ливнёвую канализацию, расширили проезжую часть, обустроили тротуары и провели новую линию освещения.
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