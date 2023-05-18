На улице Снежетьский вал в Брянске ограничат движение на время ремонта. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

20 мая в связи на улице Снежетьский вал от кольца у мясокомбината до железнодорожного переезда ограничат движение транспорта. Там стартует капитальный ремонт дороги.

Подрядная организация «СпектрБрянскСтрой» обновит участок от проспекта Московского до моста через реку Снежеть, протяженностью 2,64 километра. Рабочие заменят асфальтобетонное покрытие, построят новый тротуар, обустроят электроосвещение, заменят дорожные знаки и нанесут разметку из долговечных материалов. Также там построят пять новых светофоров. Ремонт должны закончить до осени.