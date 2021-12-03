Названы самые аварийные дни декабря в Брянской области

В ГИБДД проанализировали декабрьскую статистику за три года.

В ГИБДД Брянской области проанализировали трехлетнюю статистику ДТП и назвали самые аварийные дни декабря.

За последние три года в декабре в регионе зарегистрировано 292 ДТП, в результате которых 47 человек погибли и 345 получили травмы.

В большинстве случаев смертельные травмы связаны с наездами на пешеходов, столкновениями транспорта и съездами с дороги.

Наиболее часто автоаварии с тяжелыми последствиями регистрировали в пятницу, субботу и воскресенье. Чаще всего люди гибли утром, вечером и ночью.