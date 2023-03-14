Некачественная укладка является причиной быстрого разрушения дорог в Брянске

Некачественная укладка является причиной быстрого разрушения дорог в областном центре. Об этом сказал первый заместитель главы Брянской городской администрации Станислав Кошарный.

«Те дороги, которые делают по капремонту исходя из условия аукционной документации — это пять лет гарантии. Два раза в год проводится плановые обследование с участием подрядной организации. Эту работу поставили в жёстком режиме», – отметил Станислав Кошарный.

По словам Кошарного изъяны при проверках выявили лишь на одном проценте площади вновь отремонтированных дорог.

«Проблема не только в строителях, но и в качестве асфальта. В обязательном порядке через управление дорог в лабораториях производят вырубки. Если всё соответствует значит где-то подрядчик провёл некачественно укладку», – уточнил Станислав Кошарный.