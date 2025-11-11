Новый асфальт уложили рабочие на трассе Стародуб-Новые Ивайтёнки по нацпроекту. Об этом рассказали в региональном управлении автодорог.

В Стародубском муниципальном округе завершился капитальный ремонт трассы Стародуб-Новые Ивайтёнки. 5,4 километра дороги обновила подрядная организация АО «Брянскавтодор».

Специалисты уложили на проезжей части новое двухслойное асфальтобетонное покрытие и обустроили обочины. Также рабочие привели в порядок водопропускные трубы и съезды с дороги. Старое барьерное ограждение заменили на новое.

В завершении ремонта подрядчик установил дорожные знаки и нанесли разметку со светоотражающими элементами.

Ремонт сделали по национальному проекту «Инфраструктура для жизни».