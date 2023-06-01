Пассажир с переломами попал в больницу после ДТП в Навлинском районе

62-летний пассажир с переломами попал в больницу после ДТП на трассе в Навлинском районе. Об этом сообщили в региональном ГИБДД.

На 404 км автодороги М-3 «Украина» в Навлинском районе произошло ДТП. 62-летний водитель за рулём Honda CR-V выехал на встречную полосу и столкнулся с Volvo FM. Грузовик в этот момент пошёл на обгон.

62-летний пассажир легковушки получил переломы ключицы и рёбер, черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга. Пострадавшего отвезли в больницу.