Пенсионерка погибла под колесами грузовика в Брянске

76-летняя женщина попала под грузовик в областном центре и умерла в больнице. Об этом сообщили в городском отделе ГИБДД.

На улице Авиационной в Советском районе Брянска произошло ДТП. 35-летний водитель автомобиля «ГАЗель 37054С» двигался задним ходом по пешеходной зоне и сбил 76-летнюю женщину. Пенсионерка с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга, переломом рёбер и тупой травмой живота доставили в реанимацию. Женщина умерла в больнице.

На водитель инспекторы составили ряд административных протоколов за правонарушения. Также возбуждено уголовное дело.