Переезд закроют на станции Полпинская

Железнодорожный переезд станции Полпинская частично перекроют на один день. Об этом сообщили в региональном ГИБДД.

В пятницу, 23 сентября, железнодорожный переезд на 1 км пк 10 станции Полпинская будет частично закрыт. С 8 до 17 часов рабочие будут асфальтировать площадку переезда. Движение автотранспорта организуют по одной полосе.