По нацпроекту отремонтировали трассу «Сельцо-Новониколаевка-станция Чернетово»

По нацпроекту в минувшем году отремонтировали трассу «Сельцо-Новониколаевка-станция Чернетово». Об этом сообщили в региональном управлении автодорог.

В минувшем году по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» в Брянском районе в порядок привели трассу Сельцо-Новониколаевка-станция Чернетово. Подрядная организация ИП Макарян М.В. расширила проезжую часть и уложила новое, прочное асфальтобетонное покрытие. Также специалисты укрепили обочины. На трассе установили новые дорожные знаки и нанесли разметку термопластиком.