По новому нацпроекту отремонтируют трассу в Дятьковском районе

По новому нацпроекту дорожники отремонтируют почти три километра трассы в Дятьковском районе. Об этом сообщили в региональном управлении автодорог.

В план ремонта по национальному проекту «Инфраструктура для жизни» в текущем году вошла трасса Дятьково-Бытошь-Будочки. Подрядчик АО «Брянскавтодор» приведёт в порядок около трёх километров дороги. Рабочие обновят асфальтовое покрытие, сделают тротуары и освещение.

Участок трассы проходит через центр поселка Ивот, затрагивая улицы Ленина и Карла Маркса. Это крупнейший населённый пункт в районе после Дятьково.