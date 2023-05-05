Подростка на мопеде задержали брянские инспекторы

16-летнего юношу на мопеде задержали инспекторы в Стародубском округе. Об этом рассказали в региональном УМВД.

В деревне Пропоковке Стародубского муниципального округа сотрудники ДПС остановили мопед «Альфа». За рулём был 16-летний подросток. Прав у юноши не было.

Информация о правонарушении направили в отдел по делам несовершеннолетних. Ответственность грозит родителям подростка.

В ГИБДД отметили, что получить права на управления мопедом можно с 16 лет.