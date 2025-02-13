Проезд к улице Соборной отремонтировали в Брянске по нацпроекту

Проезд к улице Соборной отремонтировали в прошлом году Брянске по нацпроекту. Об этом сообщили в региональном управлении автодорог.

В минувшем году в Фокинском районе Брянска отремонтировали проезд от проспекта Московского до улицы Соборной. Подрядная организация АО «Брянскавтодор» обновила 750 метров дороги.

Специалисты отремонтировали инженерные коммуникации, уложили асфальт, укрепили обочины и построили тротуары. Также на дороге появились фонари со светодиодными светильниками и новые светофоры. В завершении рабочие нанесли разметку и поставили знает.

Ремонт сделали по нацпроекту «Безопасные и качественные дороги».