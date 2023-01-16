Пьяный водитель из Белой Берёзки лишился свободы на два года

25-летний житель Белая Березка за пьяное вождение отправился на два года в колонию. Об этом рассказали в региональной прокуратуре.

Суд Трубчевского района рассмотрел уголовное дело о повторном управлении машиной в пьяном виде в отношении 25-летнего жителя посёлка Белая Березка. Мужчина уже дважды был судим за аналогичное правонарушение и давно лишился прав. Но 14 сентября прошлого года он вновь сел за руль мотоцикла пьяным. На улице Дзержинского обвиняемого остановили сотрудники ДПС.

Суд отправили виновного на два года в колонию-поселении. И ещё на четыре года лишил его водительских прав. Приговор не вступил в законную силу.