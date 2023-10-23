Пьяный водитель попал в аварию на брянской трассе

Пьяный водитель сломал ногу в аварии на трассе в Дятьковском районе. О происшествии сообщили в региональном ГИБДД.

На 1 км автодороги «Дятьково-Бытошь-Будочка-Старь» в Дятьковском районе произошло ДТП. 40-летний водитель не справился с управлением Lada Granta. Легковушка съехала в кювет и врезалась в дерево.

Мужчина сломал ногу, вывихнул ключицу и получил ушибы. Госпитализация ему не потребовалась. Также инспекторы выяснили, что водитель был пьян. Это подтвердило медицинское освидетельствование.