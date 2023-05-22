Пьяный водитель сбежал с места аварии в Брянске

Пьяный водитель сбежал с места аварии с тремя автомобилями в Брянске. О происшествии сообщили в региональном ДТП.

В районе дома № 89 по проспекту Московскому Брянска 39-летний водитель за рулём TOYOTA COROLLA врезался в KIA RIO и «ГАЗ 2818», которые стояли на запрещающий сигнал светофора.

Автомобилист с места ДТП сбежал, оставив в машине пассажира. А 27-летняя девушка из KIA попала в больницу с внутричерепной гематомой.

Стражи порядка задержали водителя TOYOTA дома. Оказалось, что автомобилист был пьян. Кроме того, у него нет водительского удостоверения. На мужчину инспекторы составили четыре протокола.