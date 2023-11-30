Пять УК Фокинского района Брянска не убрали снег во дворах
Пять управляющих компаний Фокинского района Брянска плохо убрали снег во дворах. Об этом сообщили в городской администрации.
Специалисты отдела ЖКХ Фокинской районной администрации проверили качество уборки дворов от снега, а также крыш от наледи и сосулек. Комиссия обошла 57 дворов, 17 участков дорог, а также сады, школы и поликлиники.
Заваленными снегом оказались семь дворовых территорий. Уборку не провели пять управляющих организаций: «Жилсервис», «Жилсервис Фокинского района», «Центр», Прометей», «Альфа».
Акты и фотоматериалы специалисты отправили в управление муниципального контроля Брянской городской администрации. Коммунальщикам грозят штрафы.
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