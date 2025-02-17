Ребёнок пострадал при столкновении трёх автомобилей на брянской трассе в Жуковском районе. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

На 169 км федеральной автодороги «Орел-Брянск-Смоленск-граница с Республикой Беларусь» в Жуковском районе произошла авария.

60-летний водитель фуры Renault Premium с полуприцепом врезался в движущийся впереди автомобиль Lada Vesta. Следовавший позади в грузовик Scania с полуприцепом столкнулся с Renault, который по инерции вновь задел Lada.

Несовершеннолетний пассажир отечественной легковушки попал в больницу с травмами. Полиция проводит проверку по факту дорожно-транспортного происшествия.