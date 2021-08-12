С 17 по 19 августа в Белых Берегах частично закроют переезд

Водителей просят заранее планировать свой маршрут и использовать альтернативные пути проезда.

С 17 по 19 августа с 8.00 до 17.00 на железнодорожном переезде станции Белые Берега движение автотранспорта будет затруднено.

Неудобства водителям придется испытать из-за проводимых работ по вскрытию настила и ремонту железнодорожного пути.

Проезд будет возможен только по одной полосе.