С 19 по 21 января брянские сотрудники ГИБДД удалили с дорог 70 пьяных пешеходов

С 19 по 21 января сотрудники Госавтоинспекции России по Брянской области выявили свыше 120 административных правонарушений, связанных с непредставлением преимущества пешеходам.

Со стороны пеших участников дорожного движения выявлено более 390 нарушений, в том числе 70 – связанных с отсутствием световозвращающих элементов на одежде в темное время суток.

Более 70 пьяных пешеходов были удалены с проезжей части.

Напомним, в Унече водитель госпитализирован после столкновения двух иномарок.