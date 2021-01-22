В Унече водитель госпитализирован после столкновения двух иномарок

21 января около 08:30 на улице Залинейной в городе Унече произошла авария, сообщает пресс-служба УМВД России по Брянской области.

28-летний водитель автомобиля Audi A6, при начале движения от правой обочины, не убедился в безопасности маневра и столкнулся с автомобилем Renault Logan под управлением 48-летнего водителя, который двигался со стороны деревни Рябовка в сторону улицы Кирова.

В результате ДТП 48-летний водитель автомобиля Renault Logan госпитализирован с закрытым переломом пальца основной фаланги левой кисти и ушибами грудной клетки, правого бедра, мягких тканей лица.