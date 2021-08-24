С начала 2021 года в Брянске в ДТП пострадали пять несовершеннолетних

Правильная перевозка детей позволяет избежать серьезных травм.

Сотрудники ГИБДД Брянска напоминают водителям о необходимости позаботиться о безопасности маленьких пассажиров.

С начала 2021 года в Брянске в девяти ДТП пострадали пять несовершеннолетних.

Известно, что соблюдение правил перевозки детей-пассажиров повышает их безопасность.

Так, автокресло обеспечивает безопасность ребенка при экстренном торможении или резких маневрах, а при аварии может спасти жизнь.