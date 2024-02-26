Шесть улиц отремонтируют в Дятьково
Шесть улиц отремонтируют в Дятьково по нацпроекту в 2024 году. Об этом сообщили в региональном управлении автодорог.
В план ремонт по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» в городе Дятьково вошли сразу несколько участков дорог. В этом году специалисты приведут в порядок участок «Дятьково-Бытошь» по улице Киевская, а также улицы Ленина (от улицы Фокина до улицы Луначарского), Крупской, Карла Либкнехта, Комсомольская и Пролетарская.
В минувшем году в Дятьково подрядчики капитально отремонтировали участки на улицах Луначарского, Пушкина, Ленина, а также по проспекту Доброславина.
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