Шесть улиц отремонтируют в Дятьково по нацпроекту в 2024 году. Об этом сообщили в региональном управлении автодорог.

В план ремонт по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» в городе Дятьково вошли сразу несколько участков дорог. В этом году специалисты приведут в порядок участок «Дятьково-Бытошь» по улице Киевская, а также улицы Ленина (от улицы Фокина до улицы Луначарского), Крупской, Карла Либкнехта, Комсомольская и Пролетарская.

В минувшем году в Дятьково подрядчики капитально отремонтировали участки на улицах Луначарского, Пушкина, Ленина, а также по проспекту Доброславина.