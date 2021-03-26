Суббота и Советский район лидируют по пьяным ДТП в Брянске

В ГИБДД водителей предупредили об ответственности.

В ГИБДД Брянска рассказали об авариях с участием пьяных водителей.

С начала года в Брянске произошло 21 такое ДТП. Шесть человек получили травмы.

Наибольшее число раненых в пьяных авариях – четыре человека – зарегистрировано в субботу с 23.00 до 24.00.

При этом лидирующую позицию по нетрезвой аварийности по-прежнему занимает Советский район – 10 аварий с начала года, половина из них – с пострадавшими: травмы получили четверо.

В ГИБДД напомнили, что управление автомобилем в состоянии опьянения и отказ от прохождения медицинского освидетельствования наказывается административным штрафом в размере 30 тысяч рублей с лишением прав.

Повторное нарушение влечет уголовную ответственность с лишением свободы на срок до двух лет.

Напомним, с 26 по 28 марта 30 экипажей ДПС охотятся в Брянске на пьяных водителей.