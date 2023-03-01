Суд дал чиновникам полгода на ремонт дороги в селе Невдольск

Суд дал чиновникам полгода на ремонт дороги по улице Заречной в селе Невдольск. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

В надзорное ведомство пожаловались жители села Невдольск Суземского района. Они рассказали о плохой дороге на улице Заречной. При этом местные чиновники ремонтировать деформированную проезжую часть не спешат.

Прокуратура обратилась в суд, который дал администрации шесть месяцев на приведение дороги в нормальное состояние.