Свыше 3,4 тысяч километров проезжей части убрали брянские дорожники
За сутки дорожники убрали от снега свыше 3,4 тысяч километров проезжей части в Брянской области. Об этом сообщили в региональном управлении автодорог.
Брянские дорожники продолжают убирать от снега региональные и межмуниципальные магистрали. За минувшие сутки специалисты почистили свыше 3,4 тысяч километров проезжей части дорог и почти две тысячи километров обочин.
Кроме того, рабочие обработали от гололёда более 2,5 тысяч километров автодорог. На это потребовалось свыше трёх тысяч тонн песко-соляной смеси.
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