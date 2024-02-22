Свыше 3,4 тысяч километров проезжей части убрали брянские дорожники

За сутки дорожники убрали от снега свыше 3,4 тысяч километров проезжей части в Брянской области. Об этом сообщили в региональном управлении автодорог.

Брянские дорожники продолжают убирать от снега региональные и межмуниципальные магистрали. За минувшие сутки специалисты почистили свыше 3,4 тысяч километров проезжей части дорог и почти две тысячи километров обочин.

Кроме того, рабочие обработали от гололёда более 2,5 тысяч километров автодорог. На это потребовалось свыше трёх тысяч тонн песко-соляной смеси.