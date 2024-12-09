Свыше семи тысяч километров брянских трасс очистили от снега за выходные. Об этом сообщили в региональном управлении автодорог.

В минувшие выходные дни 274 единиц снегоочистительной и пескораспределительной техники работали на дорогах регионального и межмуниципального значения Брянской области. Специалисты очистили от снега 7221 километров проезжей части и 1712 километров обочин. Более 4833 километров магистралей обработали от гололёда. На это потратили 5978 тонн песко-соляной смеси.