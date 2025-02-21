Трассу «Фокино – Пупково» отремонтировали в Фокино по нацпроекту

Трассу «Фокино – Пупково» отремонтировали в Фокино в прошлом году по нацпроекту. Об этом сообщили в региональном управлении автодорог.

В минувшем году в городе Фокино капитально отремонтировали участок муниципальной трассы «Фокино – Пупково». Подрядчик привёл в порядок 500 метров дороги от дома № 24 по улице Мира до технологической дороги. Рабочие уложили новое асфальтобетонное покрытие, построили тротуары и поставили фонари.

Ремонт сделали по национальному проекту «Безопасные качественнее дороги»