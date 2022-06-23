Тротуары на улице Некрасова в Брянске построят по требованию прокуратуры

Иск удовлетворил суд.

На улице Некрасова в Брянске построят тротуары по требованию прокуратуры.

В ведомстве выяснили, что на участке от улицы Дуки до улицы Верхняя Лубянка нет дорожек для движения пешеходов. А это отрицательно влияют на безопасность дорожного движения.

Прокурор обратился в суд с требованием устранить нарушения. Иск суд удовлетворил.

После этого на улице Некрасова начали капитальный ремонт дороги. Там не только починят дорогу, но и оборудуют тротуары.