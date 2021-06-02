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Улицу Горького в Брянске перекрыли из-за ремонта

2021, 02 июня 13:40 На дорогах
Улицу Горького в Брянске перекрыли из-за ремонта
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Дорожники начали укладывать асфальт.

2 июня началось асфальтирование улицы Горького в Советском районе Брянска. Участок от проспекта Ленина до улицы Калинина полностью закрыли для движения.

Как сообщает городская администрация, асфальт укладывают большими картами на сфрезерованное покрытие. Всего дорожники уложат на участке 270 тонн асфальта.

Ограничение движения продлится до завершения работ. По данным мэрии, асфальтирование закончится в течение дня.

Автомобилистов просят объезжать ремонтируемый участок по улицам Фокина и Арсенальской. Временно из сквера Карла Маркса можно выехать через проспект Ленина и улицу Фокина.

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