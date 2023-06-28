Улицу Грибоедова отремонтируют в Брянске

Плиточные тротуары и новые фонари появятся на улице Грибоедова в областном центре. Об этом рассказали в городской администрации.

В Советском районе Брянска я в этом году капитально отремонтируют автодорогу по улице Грибоедова. Она вошла в нацпроект.

Подрядная организация «Монолит Строй» приведёт в порядок полкилометра дороги от проспекта Ленина до дома № 30 по улице Грибоедова. Рабочие сделают плиточное покрытие на тротуарах,установят новое наружное освещение с современными светодиодными светильниками. Специалисты отремонтируют колодцы инженерных сетей, поставят новые дорожные знаки и нанесут разметку.

Капремонт планируют завершить к 18 октября.